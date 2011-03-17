Петр Прокопович: Пока я являюсь главой Нацбанка, никакой разовой одномоментной девальвации не будет

Александр Лукашенко принял с плановым отчетом главу Нацбанка Петра Прокоповича. По словам председателя правления национального банка, в республике сделано все необходимое для выполнения основных показателей социально-экономического развития страны на текущий год.

В Беларуси обеспечена стабильность в финансовой сфере, платежной банковской системе, процентной и курсовой политике.

Глава Нацбанка констатировал, в настоящее время у населения наблюдается повышенный спрос на покупку валюты из-за слухов о возможной девальвации белорусского рубля. Эту информацию Петр Прокопович опроверг, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Петр Прокопович, Председатель Правления Национального банка Республики Беларусь:

Почему сегодня население имеет повышенный спрос на валюту? Да очень просто — потому что население верит провокационным слухам, которые распускаются во всех СМИ, особенно в интернете. Все говорят о том, что завтра-послезавтра будет большая разовая девальвация. Называли сроки и 9, и 14, 16. Население все ждет и никак не может успокоиться.

Пока я являюсь председателем правления Нацбанка, никакой разовой одномоментной девальвации никогда не будет. У нас достаточно опыта, который мы накопили за 15 лет, и этот опыт говорит о том, что это плохое решение для белорусов. Раз плохое решение, мы его выполнять не будем. Под словами «разовая девальвация» я подразумеваю даже не девальвацию в 20-30%, а девальвацию выше 5%. Даже девальвации в 5% у нас никогда не будет. Поэтому делайте выводы. Мы все в одной лодке, хотелось бы, чтобы и руководство страны, и наше население, и все секторы экономики работали над одним, над главным — обеспечением программы социально-экономического развития, обеспечением повышения уровня жизни людей.

В 2011 году Национальный банк планирует довести золотовалютные резервы до 10 млрд долларов и в последующем не снижать эту цифру. По словам главы Нацбанка, основная цель белорусской экономики на текущий момент — четко выполнять программу социально-экономического развития, а именно — выйти на отрицательное внешнеторговое сальдо — не выше 9% в этом году. И привлечь не менее 6 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Кроме этого, в ближайшее время Беларусь может получить кредит в размере 2 млрд долларов от антикризисного фонда ЕврАзЭс и еще 1 млрд от России.

Петр Прокопович:

Я думаю, что на следующей неделе мы встретимся и с Кудриным, и с другими руководителями России. Думаю, что в марте программа будет выполнена.

В апреле-мае мы сможем решать вопросы по привлечению кредитов по направлениям, которые мы обозначили. Поэтому золотовалютные резервы вырастут, но мы будем тратить их очень экономно.

У нас цель одна — обеспечить повышение жизни в 1,7 раза, довести среднюю зарплату с учетом цен этого года не менее чем до 3 млн рублей. Эта задача реальная, если мы все будем над этим работать.

Девальвация в Беларуси. Откуда появились слухи?