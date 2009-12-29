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Петр Прокопович: Курс национальной валюты в 2010 будет стабильным и предсказуемым

29 декабря 2009 14:03
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Об этом председатель правления Нацбанка заявил на заседании Совета Министров.

Сегодня в Правительстве подводят итоги уходящего года и строят планы на будущий. На заседание приглашены руководители ведомств, банков и крупных предприятий страны.

Петр Прокопович, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:
– Плюс-минус 10%. Но по факту, реально жизнь складывается таким образом, что – это крайние показатели. Фактически, в реальной жизни, мы на эти показатели не должны выходить. Мы должны, примерно, работать так, как мы работаем сегодня. Например, в декабре в корзине валют курс практически не меняется.

# Экономика # Петр Прокопович

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