Петр Прокопович: Курс национальной валюты будет стабильным и предсказуемым в течение всей пятилетки

Петр Прокопович подчеркнул также, что коридор колебаний курса рубля к корзине иностранных валют постепенно будет сужаться. В этом году с 10% он уменьшен до «плюс-минус» 8%. В пределах строго установленных параметров Национальный банк будет работать и всю предстоящую пятилетку.

Петр Прокопович, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

В пределах коридора Национальный банк будет работать. За пределы коридора он не выйдет ни в следующем году, ни в следующие четыре года. Каждый год этот коридор будет сужаться. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что в этой пятилетке курс национальной валюты будет стабильным и предсказуемым в течение всей пятилетки.

Если все будет одинаково стабильн, доллар, евро, российский рубль, значит доллар не измениться больше чем на 240 рублей.

Национальный Банк Беларуси не ожидает каких-либо проблем с привлечением в страну иностранных инвестиций, в том числе из стран ЕС – отметил глава Нацбанка.

В настоящее время поток инвесторов в Беларусь значительно увеличился, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Поскольку наша страна вошла в Таможенный союз, а это 170 миллионов человек потенциальных потребителей. Финансирование развития белорусской экономики дают возможность работать на пространстве сразу трех стран – Беларуси, России и Казахстана.

Кроме этого в текущей пятилетке ожидается увеличение товарооборота со странами ЕС не менее чем в 2,5 раза. Это порядка 30-40 миллиардов долларов. Руководитель Нацбанка считает, что для реального европейского бизнеса намного важнее прибыль.

Петр Прокопович, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Сегодня у нас с Евросоюзом 15 млрд долларов, примерно, оборот. И введение санкций - это значит как минимум на 8 млрд долларов сократятся поставки Европы в Беларусь. А это, в основном, оборудование. А ведь в мире нет проблем с покупкой оборудования. И если Европа введет санкции, значит оборудование, которое мы покупали у нее и сохраняли десятки тысяч рабочих мест, мы купим в других странах. Поэтому я не думаю, что Евросоюз пойдет на такие меры.