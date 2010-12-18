Петр Прокопович: Если бы мы продали сегодня все драгоценные металлы страны, то получили бы доход в $1 млрд

Об этом заявил председатель правления Национального банка Республики Беларусь Александру Лукашенко в ходе посещения главой государства Центрального хранилища. Более чем в четыре раза увеличились золотовалютные резервы страны за последние четыре года. Наша страна по золотому запасу – на 46 месте в мире, и третьем – в СНГ.

За годы содержание главной кладовой значительно потяжелело: приросло тоннами и каратами. Посмотреть то, насколько обеспечено настоящее и будущее страны, приехал и глава государства. Изменения Президент заметил сразу. К примеру, здесь хранят белорусские деньги.

Раньше всего две кладовые были оснащены такими автоматизированными системами. Сейчас же абсолютно все. Только задают программу и платформа сама расставляет контейнеры с деньгами. Сдвинуть ящик с места и открыть не получиться – под надежной охраной.

Повсюду камеры видеонаблюдения. И эта кладовая тоже не исключение. За семью замками хранятся слитки золотые по 10 килограммов и серебряные по 30.

Александр Лукашенко уже был здесь в марте 2006 года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Разница ощутима. Сегодня золотой запас страны значительно потяжелел.

А ведь здесь только 25%.

Петр Прокопович, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Около 40% мы храним на наших металлических счетах в первоклассных банках. И еще примерно 15-16% храним на депозитах, на которых мы еще и зарабатываем.

Сегодня Беларусь по величине золотому запасу занимает третье место в СНГ и 46 в мире. А ведь в 90-х о таких золотых горах и мечтать не могли. Тогда едва ли насчитали более тонны. Сегодня в закромах страны 35,5 тонн драгоценных металлов. А это стабильность белорусского рубля и уверенность в завтрашнем дне.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень надеюсь, что мы когда-то сможем сказать своему народу, что мы ставим перед собой задачу, чтобы Беларусь была хотя бы второй Швейцарией. И люди, которые нам завидуют, говорят, что стабильность в Беларуси позволяет сегодня думать о том, чтобы основные финансовые игроки имели здесь резервную площадку.

Значительно пополнился и фонд драгоценных камней.

За последние годы фонд вырос в два раза. Почти 30 тысяч карат алмазного сырья и более 30 тысяч карат брилиантов. Это при том, что в 2004 году начинали с нуля. Для белорусов бриллианты все чаще становится друзьями. А это говорит о том, что растет жизненный уровень населения.

Впрочем, сегодня задача не только сделать прозрачным и доступным для белорусов драгоценный рынок, но и создать собственный фонд. Ведь как показало время, на этом можно хорошо заработать.

Петр Прокопович, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Если бы мы сегодня продали драгоценные металлы страны, то мы бы получили миллиард долларов доход.

Еще одна статья доходов для Беларуси – наши монеты. Всего было выпущено больше полуторамиллиов. Четверть – теперь за рубежом.

По сравнению с 2006 годом «национальная кладовая» увеличилась в четыре раза, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И сегодня золотовалютные запасы – почти семь миллиардов долларов. Через два года они вырастут минимум до 10 миллиардов долларов. Эта цифра уже будет соответствовать международному стандарту по запасам. Она равна размеру трехмесячного импорта страны.

А с такими темпами выйдем и на положительное сальдо. Этому будет способствовать и подписание соглашения между Беларусью, Россией и Казахстаном о Едином Экономическом Пространстве.

Петр Прокопович, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Подписание Соглашения о Едином Экономическом Пространстве позволяет нам уже в следующем году в два раза уменьшить отрицательное сальдо по внешней торговле.

Если раньше по программе, которая утверждена Всебелорусским собранием, должны выйти на положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами к 2014 году, то сегодня есть возможность выйти к 2013 году.

Все это и даст возможности для пополнения национальной кладовой и привлечения еще больше иностранных инвестиций.

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Александр Лукашенко посещает центральное хранилище Нацбанка Беларуси