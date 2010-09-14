Петербургский бизнесмен построил в Пружанском районе туристический рай стоимостью в двадцать миллионов долларов

За последние три года в деревеньке Клетное Пружанского района Брестской области на самом краю Беловежской пущи построили спорткомплекс, ресторан, гостиницу, провели газ, канализацию и даже положили тротуарную плитку... И самое интересное, все это сделано стараниями одного-единственного человека.

Бывшего односельчанина, а ныне петербургского бизнесмена Николая Бурноса в Клетном знают все. Всем пенсионерам за свои деньги поставил телефоны, провел по деревне газ, построил общую канализацию с очистными сооружениями. Сейчас посреди Клетного стоит многоэтажная гостиница для vip-персон, восемь гостиничных домиков, уже в сентябре завершится строительство ресторана, спорткомплекса и оздоровительного центра с баней, бассейном и массажем.

В спортивном комплексе будет мини-футбол, волейбол, баскетбол, теннисный корт, боулинг на четыре дорожки, фитнес-центр. Сейчас делается оценка старой животноводческой фермы неподалеку. Бурнос планирует завести там лошадей для конных прогулок.

Обслуживающий персонал гостиницы и спорткомплекса планируется возить своим автобусом из Пружан.

Николай Бурнос, бизнесмен:

Нельзя просто так бросать Клетное, деревню надо возрождать. Я в этом уверен. И потом. Рядом построили объездную дорогу. Поверьте, хватает иностранцев, которые в восторге от Беловежской пущи и вообще от белорусской природы. В том, что поток туристов сюда будет увеличиваться, у меня сомнений нет. А в Клетном они смогут остановиться и получить тот спектр услуг, к которым привыкли.

Источник: газета «Рэспубліка». Фото: Евгения БЕРЕЗЮК