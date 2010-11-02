Петер Деттмар (Германия): Ценность и успех Минского форума в том, что это платформа для диалога

Взаимоотношения Беларуси и Евросоюза станут главной темой XVIII Минского форума, который пройдет в столице с 3 по 5 ноября. Без малого полтысячи представителей сфер политики, экономики, социума сядут за стол переговоров. Самая представительная делегация — из Германии.

ФРГ на нынешнем форуме представят сразу два министра, что уже говорит о сугубо прагматичном интересе к минским переговорам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В центре внимания — взаимоотношения Евросоюза и Беларуси по программе «Восточное партнерство». Диверсификация и модернизация белорусской экономики, вопросы образования, сотрудничества университетов и тенденции в развитии современной литературы. Среди участников форума в этом году заявлены и министры из Германии, и бизнесмены.

Петер Деттмар, советник-посланник Посольства Федеративной Республики Германия:

Ценность и успех Минского форума в том, что это платформа для диалога — будь то сотрудничество с вузами, со школами или с учеными. Главное, что мы имеем возможность увидеть и услышать, о чем говорят наши партнеры, и работать по тем сферам, которые интересны каждому.

Политика, экономика и общество — три кита, на которых будет строиться интернациональный диалог. Одна из главных политических тем — региональное сотрудничество. В сфере экономики особое внимание планируется уделить приватизации и инвестициям, перспективам развития бизнеса. Ведь немецкий капитал заинтересован в возможности инвестировать в белорусскую экономику, особенно в инновационные проекты.

Райнер Линднер, председатель Минского форума:

В этом году много приезжает предпринимателей.Впервые поддерживают немецкие компании.Сам факт проведения форума — это тоже показатель успеха.

Почти 400 предприятий с участием немецкого капитала работают в Беларуси. Практически половина из них — совместные. А еще сотня представительств, которые делают экономику Беларуси и Германии взаимовыгодной. Ведь эта страна для нас остается одним из главных западных партнеров. В нынешнем году двусторонний товарооборот уже практически достиг 2 миллиардов долларов. Объем немецких инвестиций в экономику Беларуси превысил 150 миллионов долларов. А белорусский экспорт в Германию за последние годы прибавил на 40%.

Минский форум — своеобразный показатель развития белорусско-европейских отношений. Ведь в течение трех дней около полутысячи участников из Беларуси, Германии и стран восточной Европы по традиции обсудят широкий спектр вопросов. На этот раз им предстоит реально оценить шансы посткризисного сотрудничества в политике, экономике и жизни общества, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».