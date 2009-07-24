Первый замминистра иностранных дел Чехии с официальным визитом в Беларуси

– Региональное сотрудничество должно стать приоритетным в развитии отношений между Чехией и Беларусью, – заявил в Бресте Томаш Пойар.

Объём взаимного товарооборота только с Брестской областью в прошлом году составил около 30 миллионов долларов. В регионе сегодня работают 17 компаний с чешским капиталом. В основном это производство мебели и оборудования для сельского хозяйства. В Бресте реализуется один из самых крупных проектов по созданию логистического центра. В прошлом году в свободно – экономическую зону чешской стороной было инвестировано порядка 20 миллионов долларов.

– Потенциал огромный в экономике, инвестициях и культуре. Я всегда был только в Минске, сейчас договорились, что поедем в города и районы, чтобы посмотреть, как укреплять связи. Возможностей много. Мы должны сделать, чтобы ваши люди приезжали в Чехию, а наши сюда, чтобы бизнесмены договаривались прямо, – сказал первый заместитель Министра иностранных дел Чешской Республики Томаш ПОЙАР.