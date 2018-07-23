Первый в 2018 году миллион тонн зерна аграрии Беларуси рассчитывают собрать уже ближайшее время

Новости Беларуси. Первый в этом году миллион тонн зерна аграрии Беларуси рассчитывают собрать уже ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Темпы уборочной сдерживает погода. Накануне удалось собрать только 140 тысяч тонн нового урожая. В трех регионах из-за дождя комбайны не вышли в поле. В лидерах по темпам Брестская область. Здесь убрано более 40 % площадей. Следом идут Гродненская, Гомельская и Минский регионы. А вот в Витебской и Могилёвской областях только началась уборочная кампания. В целом, по стране уже намолочено около 900-от тысяч тонн зерна.