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Первый в 2018 году миллион тонн зерна аграрии Беларуси рассчитывают собрать уже ближайшее время

23 июля 2018 11:35
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Новости Беларуси. Первый в этом году миллион тонн зерна аграрии Беларуси рассчитывают собрать уже ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Первый в 2018 году миллион тонн зерна аграрии Беларуси рассчитывают собрать уже ближайшее время-1

Темпы уборочной сдерживает погода. Накануне удалось собрать только 140 тысяч тонн нового урожая. В трех регионах из-за дождя комбайны не вышли в поле. В лидерах по темпам Брестская область. Здесь убрано более 40 % площадей. Следом идут Гродненская, Гомельская и Минский регионы. А вот в Витебской и Могилёвской областях только началась уборочная кампания. В целом, по стране уже намолочено около 900-от тысяч тонн зерна.

Первый в 2018 году миллион тонн зерна аграрии Беларуси рассчитывают собрать уже ближайшее время-4

Первый в 2018 году миллион тонн зерна аграрии Беларуси рассчитывают собрать уже ближайшее время-6

 

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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