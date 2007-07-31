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Первый урожайный миллион

31 июля 2007 10:40
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Хлеборобы столичной области к сегодняшнему утру собрали 1миллион 9 тысяч тонн зерна. В прошлом году на эту дату намолот был только 370 тысяч тонн. Средняя  урожайность в регионе - 31центнер с гектара. Самая высокая - у хлеборобов  Несвижского района - почти 49 центнеров на круг.

Сегодня Минщина активно продает зерно государству. Госзаказ выполнен  почти на 67%. Отгружается пивоваренный ячмень. Задание столичного региона - 47 тысяч тонн. Полностью завершена уборка рапса. Его урожайность в этом  году - 17,5 центнеров с гектара. Это несколько ниже запланированного. Сейчас  в области идет подготовка почвы под озимые.
# Экономика

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