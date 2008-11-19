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Первый транш стабилизационного кредита от России сегодня поступил на счет Министерства финансов нашей страны

19 ноября 2008 18:35
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Один миллиард долларов перечислен в соответствии с соглашением между Беларусью и Россией, которое было подписано в Москве.

Напомним, между двумя странами достигнута договоренность о выделении Беларуси стабилизационного кредита в размере двух миллиардов долларов. Второй транш будет перечислен в 2009 году.

"Деньги эти пополнили золотовалютный резерв государства. Поскольку соглашение подписывало правительство РБ, то они и будут распоряжаться ими, - говорит  Анатолий Дроздов, начальник управления информации Национального банка Республики Беларусь. - Этот миллиард увеличил так называемую «подушку безопасности», о которой мы говорили, примерно на 20 %. Что придаёт нам уверенность в том, что курс белорусского рубля по отношению к курсам валют наших основных стран-партнёров будет стабильным. Если и будет колебаться, то в незначительных пределах. Это позволит нашей экономике работать более стабильно и эффективно".

# Экономика

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