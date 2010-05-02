Первый состав с венесуэльской нефтью прибыл на Мозырский нефтеперерабатывающий завод

Более четырех тысяч тонн углеводородного сырья доставлено в 57 вагонах. Ежедневно на предприятие будет поступать по 6 тысяч тонн нефти. Пока «черное золото» собирают в специальный накопитель, а затем начнут его перерабатывать – до восьми тысяч тонн в сутки.

По мнению специалистов, у Мозырского НПЗ технологических проблем с переработкой венесуэльской нефти не возникнет. По оценкам экспертов, «Санта Барбара» – из легких сортов и низко-сернистая, что позволит иметь высокий выход светлых нефтепродуктов. Из одной тонны такой нефти получается около 360 литров бензина и столько же дизельного топлива. А еще мазут и даже сжиженный газ. Продукты, полученные после переработки, Беларусь и Венесуэла будут совместно реализовывать на европейском рынке. А для этого создадут совместное предприятие.

Напомним, соглашение о поставках венесуэльской нефти в Беларусь было подписано в марте этого года. До конца 2010 года ее поставят в нашу страну около 4 миллионов тонн. Первый танкер с 80 тысячами тонн нефти на борту вышел из Венесуэлы 2 апреля и прибыл в одесский порт 23-го. Бассейн реки Ориноко – Атлантика – Одесский терминал и Мозырь. Специалисты утверждают, такие дальние путешествия для нефти – дело обычное.

Сергей Чалый, экономист:

– Эту же венесуэльскую нефть с большим успехом покупает Япония и Китай. А это в два раза длиннее путь, чем тот, который имеем мы. Для них это расстояние проблемы не составляет, поэтому, почему это должно составлять проблему для нас?