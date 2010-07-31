Первый состав из очередной партии венесуэльской нефти пришел транзитом через Эстонию

«Санта-Барбара» уже в Беларуси. Первый состав прибыл сегодня на новополоцкий «Нафтан». В течение ближайших недель на предприятии ждут еще более двух десятков составов с «черным золотом».

Первое «черное золото» из Латинской Америки прибывает на новополоцкий «Нафтан». В этом составе 64 вагона. Всего – 3.5 тысячи тонн нефти.

Следующий поезд ждут уже сегодня вечером. Более 20 составов должны перевезти сюда все содержимое танкера из Венесуэлы. Долгожданный ценный груз встречают по традиции нефтяников. Прежде чем отдать сырье на переработку, с «черного золота» снимают пробу.

Легкая и светлая. Благодаря этим качествам венесуэльской нефти таких продуктов как бензин, керосин и дизельное топливо, из нее получится больше. Это еще накануне подтвердили лабораторные исследования. Каждый сорт нефти требует своей технологии переработки. Но латиноамериканскую «Санта-Барбару» на «Нафтане» переработают без проблем.

Вячеслав Якушев, генеральный директор ОАО «Нафтан»:

В настоящий момент мы полностью готовы к переработке венесуэльской нефти. Необходимо отметить, что мы имеем опыт переработки нефти аналогичного фракционного состава, которой является венесуэльская нефть сорта «Санта-Барбара». Поэтому я думаю, трудностей определенных не будет.

Это уже пятый танкер с венесуэльской нефтью для Беларуси. Предыдущие четыре разгрузили в Одессе. Потом сырье отправили на Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Этот же – в эстонском порту Мууга, откуда сейчас составы прибывают в Новополоцк. Эстонский маршрут – 850 километров – на 200 км короче украинского. Пока нефтяные реки направлялись не по нефтепроводу, а по железной дороге, «Нафтану» пришлось подготовиться к их приему.

Сергей Евтушик, начальник товарно-сырьевого цеха ОАО «Нафтан»:

Мы провели определенные подготовительные работы определенные, провели капитальный ремонт эстакады по сливу нефти, отремонтировали резервуары. В общем-то, к сливу нефти мы готовы.

Впрочем, на предприятии подумывают и о дальнейшей модернизации эстакады. Ведь это только пробная партия. А по межгосударственному соглашению за год Беларуси предстоит принять из Венесуэлы около 4 миллионов тонн углеводородного сырья.

В течение двух недель из Эстонии по железной дороге на новополоцкий «Нафтан» прибудут все 80 тысяч тонн нефти. После перекачки на этой эстакаде предприятие приступит к переработке сырья уже завтра.