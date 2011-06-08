Первый «социальный магазин» начал работать в Могилеве

Пенсионеры, при предъявлении удостоверения, получают скидку с торговой надбавки на социально значимые товары. Поддержка будет оказываться также за счёт применения дисконтных систем в торговле. Если эксперимент окажется удачным, его внедрят по всей области.

Львиная доля покупателей — пенсионеры и люди преклонного возраста. Для них здесь с этого дня представлен широкий ассортимент товаров, по которым применяются минимальные торговые надбавки. Например, купить дешевле можно колбасную, молочную продукцию, хлебобулочные изделия и крупы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Тамара Аникеева, заведующая магазином:

По обслуживанию пенсионеров пока введены рамки часов — ежедневно с 8 до 12. Будем увеличивать время, будем расширять круг по обслуживанию малообеспеченных категорий. Возможно, добавим инвалидов, многодетные семьи, малоимущих.

Скидка на товары предоставляется при предъявлении пенсионного удостоверения. В конце недели перейти на работу по такой же социальной схеме должно ещё несколько магазинов Могилева.

В настоящее время прорабатывается вопрос о создании системы «лояльности» в центральном универмаге города. Здесь будут предоставляться скидки на приобретение детской одежды школьного ассортимента для многодетных семей. Многие крупные торговые точки планируют выпустить партию дисконтных карт специально для пенсионеров, а в некоторых магазинах по отдельным группам социально значимых товаров торговых надбавок и вовсе не применяли.

Инна Кондратьева, начальник отдела потребительского рынка продовольственных и не продовольственных товаров управления торговли Могилёвского облисполкома:

В дальнейшем мероприятия по снижению торговых надбавок будут продолжены. Также руководители торговых предприятий в свою очередь стараются закупать товар у производителя, который при равных условиях предлагает наименьшие отпускные цены.

В целом ситуация на потребительском рынке по оценкам специалистов спокойная. Розничная сеть обеспечена всеми необходимыми группами товаров. Сейчас никакого ажиотажа в белорусских магазинах нет. Повышенный спрос наблюдается лишь на цемент и холодильники, что связано как и всегда с наступлением летнего сезона.