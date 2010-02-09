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Первый камень в фундамент белорусской АЭС может быть заложен уже в ближайшие месяцы

09 февраля 2010 15:06
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В марте Беларусь и Россия планируют подписать межправительственное Соглашение, которое фактически даст старт возведению АЭС. С российской стороны проект сейчас проходит завершающие внутригосударственные процедуры.

Специальная рабочая группа из специалистов двух стран ведёт также разработку всех контрактных документов. В Минске сейчас находится делегация экспертов МАГАТЭ, которые высоко оценили подготовительные работы.

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Республики Беларусь:
Мы с МАГАТЭ работаем постоянно, сверяем наши действия с их рекомендациями. И сегодня их оценка нашей работы – положительная. Даты же определены: ввод первого блока в 2016 году, второго – в 2018 году. И мы сегодня с Российской Федерацией делаем всё возможное, чтобы в оговоренные сроки станция была введена.

По оценке влияния будущей АЭС на окружающую среду уже в ближайшее время Беларусь проведет консультации с зарубежными специалистами. Согласно международной конвенции, наша страна направила отчет во все заинтересованные страны. Среди них Литва, Латвия, Украина, Польша и Австрия. По результатам отчёт направят на государственную экологическую экспертизу.

Под строительство АЭС выбрана Островецкая площадка в Гродненской области. Она соответствует всем необходимым критериям.

# Экономика # АЭС в Беларуси

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