Первый белорусский атлас востребованных услуг и производств составили в Витебской области

Масштабное исследование ученых и маркетологов поможет предпринимателям найти свою нишу и организовать рентабельный бизнес. Ставку сделали на развитие частной инициативы на периферии.

Благодарности от клиентов Физлидин Лукманович читает часто. В городе Городок он первым из частников открыл парикмахерскую и мастерские по ремонту обуви. Раньше починить ботинки или постричься жители райцентра ездили в Витебск. Изучив спрос, бизнесмен нашел, что предложить потребителям. Сегодня он прочно занял нишу на районном рынке бытовых услуг.

Физлидин Батманов, директор частного предприятия:

Я раньше сам работал директором комбината бытового обслуживания. И столкнулся с тем, что у людей не было выбора по бытовым услугам. И, как-то этот рынок изучив, решил открыть свое дело.

Дело развивается динамично. Из ИП Физлидин Батманов быстро превратился в ЧУП. Недавно бизнесмен купил на аукционе старое здание, отремонтировал под новый объект. А благодаря Директиве №4 планирует приобрести в собственность и арендуемые площади.

Физлидин Батманов, директор частного предприятия:

Если пройтись по пунктам по этой Директиве, это практически как Конституция, все так четко расписано. Есть основа, с чего начинать. Так что можно уверенно работать, есть все условия.

Для расширяющих свой бизнес или делающих первые шаги предпринимателей этот трехтомник — путеводитель в деловом мире. Теперь представителям малого бизнеса не нужно самостоятельно изучать конъюнктуру рынка. Это уже сделали маркетологи и ученые. Опросив несколько тысяч человек, они составили своеобразный атлас востребованных услуг и производств.

Людмила Прокофьева, директор Витебского областного центра маркетинга:

Есть очень немало людей, которые сегодня готовы заняться предпринимательской деятельностью, особенно на селе, но не знают, чем можно заняться. Поэтому вот эти исследования — собственно изучение и ресурсного потенциала наших регионов, то есть, какие природные там есть богатства, которые может быть еще не полностью задействованы, не полностью пользуются и можно использовать там. Неважно, сапропели, торф или опилки для того, чтобы открыть там какое-то небольшое дело.

Последний том — самый полезный для потенциальных предпринимателей с практической точки зрения. Здесь собраны типовые бизнес-планы на основе масштабных исследований по каждому району — от выращивания грибов до строительства мини-пекарни. Начинающие предприниматели найдут в книге не только рекомендации, но и конкретные расчеты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Интерес к исследованию проявляют и инвесторы. Составители бизнес-атласа не исключают, что многие проекты могут быть реализованы при участии зарубежного капитала.