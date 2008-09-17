Первые в Беларуси роботизированные комплексы поступили на вооружение специалистов СПК "Соколовщина" Верхнедвинского района

Теперь ручной труд здесь полностью исключен. Автомат сам кормит, доит и убирает за двумястами буренками.

А если корова заболела, то Лили (такое женское имя носит робот), незамедлительно сообщает об этом оператору.

Еще вчера стадо из почти двухсот буренок на ферме "Лавруки" обслуживали 12 человек. Сегодня все обязанности по уходу за животными взял на себя робот. Помогает работнику железному – всего один человек.

Если раньше у коров были обычные номера, то теперь их заменили электронные чипы. Они сообщают информацию о состоянии здоровья животного на компьютер. Специальная ветеринарная программа тут же подсказывает оператору, что ему необходимо предпринять.

Уже в следующем году оснастить установками "Лили" на Витебщине планируется 10 ферм, рассчитанных на 1 тысячу голов каждая. За счет энергосберегающего эффекта новинки окупятся за 6 лет.

