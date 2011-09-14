Первые торги на допсессии прошли в свободном режиме, без вмешательства Нацбанка

Одно только известие о дополнительной сессии на валютно-фондовой бирже уже привело к некоторому снижению котировок доллара на «черном» рынке в Гродно. Если еще две недели назад предприниматели на гродненских рынках считали цену товара исходя из расчета 9000, а то и 9500 рублей за доллар, то уже в эти выходные этот курс упал до 8000 рублей, а некоторые готовы были уступить товар из расчета 7000 рублей за доллар.
В соответствии с решением республиканской комиссии по вопросам импорта энергоресурсов концерном «Белнефтехим» утверждены новые отпускные и розничные цены на нефтепродукты, сообщает официальный сайт «Белнефтехима».
Сегодня на белорусской валютно-фондовой бирже пройдут первые торги по свободному курсобразованию. То есть цена валюты будет складываться в зависимости от спроса и предложения. В таком формате банки смогут приобретать валюту для её последующей продажи в обменниках без каких-либо ограничений.
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