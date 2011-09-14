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Первые торги на допсессии прошли в свободном режиме, без вмешательства Нацбанка

14 сентября 2011 09:43
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Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Тарас Надольный, передает корреспондент БЕЛТА. 
# Экономика # Ситуация на валютном рынке Беларуси

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