Первые торги на допсессии прошли в свободном режиме, без вмешательства Нацбанка

Снижение котировок доллара на «черном» рынке в Гродно

Одно только известие о дополнительной сессии на валютно-фондовой бирже уже привело к некоторому снижению котировок доллара на «черном» рынке в Гродно. Если еще две недели назад предприниматели на гродненских рынках считали цену товара исходя из расчета 9000, а то и 9500 рублей за доллар, то уже в эти выходные этот курс упал до 8000 рублей, а некоторые готовы были уступить товар из расчета 7000 рублей за доллар.