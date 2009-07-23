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Первые тонны продовольственного зерна поступили на хлебоприёмные пункты Беларуси

23 июля 2009 14:31
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Около четырёх тысяч тонн пшеницы, ржи и других культур поставили хозяйства Брестской и Гомельской областей. Всего в счёт госзаказа планируется передать миллион 250 тысяч тонн зерна. По сравнению с прошлым годом возрос объем заготовки пшеницы. А вот ржи немного снижен. И впервые для предприятий Департамента по хлебопродуктам введён госзаказ на маслосемена рапса – 36 тысяч тонн. Их поставят хозяйства Могилёвского и Брестского регионов.
# Экономика

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