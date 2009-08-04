Первые партии пивоваренного ячменя сдали в счет госзаказа хозяйства Беларуси
На приемные пункты поступило 11 тысяч тонн. Еще столько же подготовлены для сдачи государству.
Эта культура уже убрана более чем на трети площадей. Намолочено 130 тысяч тонн при урожайности свыше 38-ми центнеров с гектара. А в Гомельской и Минской областях – более 40-ка. К слову, ячмень пивоваренных сортов требует быстрой уборки. На переувлажненных посевах из-за частых дождей он моментально темнеет. А чем светлее зерна, тем лучше качество этой культуры.