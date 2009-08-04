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Первые партии пивоваренного ячменя сдали в счет госзаказа хозяйства Беларуси

04 августа 2009 06:49
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На приемные пункты поступило 11 тысяч тонн. Еще столько же подготовлены для сдачи государству. Эта культура уже убрана более чем на трети площадей. Намолочено 130 тысяч тонн при урожайности свыше 38-ми центнеров с гектара. А в Гомельской и Минской областях – более 40-ка. К слову, ячмень пивоваренных сортов требует быстрой уборки. На переувлажненных посевах из-за частых дождей он моментально темнеет. А чем светлее зерна, тем лучше качество этой культуры.
# Экономика

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