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Первые партии белорусского льна отправились в Тунис и Канаду

12 июля 2010 13:47
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Ценовой эквивалент экзотических поставок — около 100 тысяч долларов.

Выход на рынки Африки и Америки — сложный, но необходимый шаг в развитии экспорта. Здесь спрос на натуральные ткани традиционно высок.

Белорусский лен уже знают в 50 странах мира, а с начала года его продажи выросли вдвое. Это более 10 миллионов долларов дополнительной прибыли.

Татьяна Пышкало, пресс-секретарь концерна легкой промышленности:
Рынки Азии, Африки, Америки — очень сложные. Это связано с высокой конкуренцией местных производителей, а на азиатских рынках — в основном, турецких. Чтобы закрепиться на этих рынках, концерн создает совместные торговые дома, представительства, развивает дилерскую сеть.

# Экономика

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