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Первые 13 комбайнов из Гомельской области сегодня прибыли на Витебщину для оказания помощи в уборке зерновых

19 августа 2008 17:24
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В целом же Витебская область готовится принять 90 комбайнов из Гомельской и Брестской областей. К приему коллег из Гомельской области на Витебщине подготовились заранее. В Толочинский район направили бригады технических служб, машины сопровождения ГАИ, запасли горючее и организовали доставку горячего питания. Ночью первые 13 комбайнов прибыли в Придвинский регион.

Комбайнеры хозяйства "Звездный - Агро" рады помощи. Завершить уборочную своими силами было бы сложно. Кроме комбайнов из южных областей, на помощь в некоторые хозяйства прибудет и техника из других районов Витебщины.

Около 50 комбайнов из хозяйств тех районов, где уже завершается уборка, планируется перенаправить туда, где убрано лишь 60% площадей. Это позволит сохранить высокие темпы работ и завершить уборку в срок.
# Экономика

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