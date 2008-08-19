Первые 13 комбайнов из Гомельской области сегодня прибыли на Витебщину для оказания помощи в уборке зерновых

В целом же Витебская область готовится принять 90 комбайнов из Гомельской и Брестской областей. К приему коллег из Гомельской области на Витебщине подготовились заранее. В Толочинский район направили бригады технических служб, машины сопровождения ГАИ, запасли горючее и организовали доставку горячего питания. Ночью первые 13 комбайнов прибыли в Придвинский регион.



Комбайнеры хозяйства "Звездный - Агро" рады помощи. Завершить уборочную своими силами было бы сложно. Кроме комбайнов из южных областей, на помощь в некоторые хозяйства прибудет и техника из других районов Витебщины.



Около 50 комбайнов из хозяйств тех районов, где уже завершается уборка, планируется перенаправить туда, где убрано лишь 60% площадей. Это позволит сохранить высокие темпы работ и завершить уборку в срок.