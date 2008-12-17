Первоочередные работы по строительству белоруcской АЭС могут начать уже первого января

Строители готовы приступить к возведению инфраструктуры электростанции сразу после определения площадки. Акт о её выборе может быть подписан уже в этом году. Также до 31-го декабря нынешнего года будет определён механизм выбора генерального подрядчика для строительства АЭС. Это может быть как заключение межправительственного соглашения, так и проведение тендера. Белорусское законодательство предусматривает оба варианта. А строительство станции начнётся с подготовительного этапа работ.