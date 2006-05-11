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Первое транспортное кольцо обретает реальные очертания

11 мая 2006 13:56
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Строители приступили к сооружению 176 метрового путепровода. За считанные минуты по нему можно будет попасть с проспекта Победителей на улицу Кальварийскую.

Каждый час в двух направлениях по новому путепроводу будет проезжать около пяти тысяч автомобилей. Впервые в Беларуси это сооружение будет  бетонно-металлическим. Как считают строители, это в первую очередь надежно и к тому же эстетично.
Из семнадцати необходимых опор путепровода   установлено пока  четыре.  Чтобы продолжить работы необходимо перенести главный путь железнодорожной ветки на Молодечно. Подрядчики  уже определены.  Не сегодня-завтра   начнется перекладка его   для устройства временного проезда.
Закончить перекладку  железнодорожных путей  строители планируют до середины июня. После этого продолжат монтировать путепровод. В первую очередь предстоит обустроить  инженерные коммуникации. Все необходимые материалы уже закуплены.

После возведения   нового путепровода  начнется реконструкция уже     существующего - по улице  Кальварийской. Полностью же первый этап  возведения внутригородской  <кольцевой>, - почти в тысячу метров, - планируют завершить к концу этого года. Общая стоимость - 23 миллиарда рублей. Если все пойдет по плану,  то уже  в следующем году  строители  приступят   ко второй очереди стройки.

# Экономика

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