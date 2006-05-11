Первое транспортное кольцо обретает реальные очертания

Строители приступили к сооружению 176 метрового путепровода. За считанные минуты по нему можно будет попасть с проспекта Победителей на улицу Кальварийскую.

Каждый час в двух направлениях по новому путепроводу будет проезжать около пяти тысяч автомобилей. Впервые в Беларуси это сооружение будет бетонно-металлическим. Как считают строители, это в первую очередь надежно и к тому же эстетично.

Из семнадцати необходимых опор путепровода установлено пока четыре. Чтобы продолжить работы необходимо перенести главный путь железнодорожной ветки на Молодечно. Подрядчики уже определены. Не сегодня-завтра начнется перекладка его для устройства временного проезда.

Закончить перекладку железнодорожных путей строители планируют до середины июня. После этого продолжат монтировать путепровод. В первую очередь предстоит обустроить инженерные коммуникации. Все необходимые материалы уже закуплены.

После возведения нового путепровода начнется реконструкция уже существующего - по улице Кальварийской. Полностью же первый этап возведения внутригородской <кольцевой>, - почти в тысячу метров, - планируют завершить к концу этого года. Общая стоимость - 23 миллиарда рублей. Если все пойдет по плану, то уже в следующем году строители приступят ко второй очереди стройки.