Первое белорусское судно вышло в рейс

Первое белорусское судно — теплоход «Катарина» — вышло в рейс из литовского порта Клайпеда. Первым грузом стали калийные удобрения.

Сейчас судно находится в районе Великобритании. А уже 20 января прибудет в пункт назначения — в Бразилию. Обратным рейсом отправят пшеницу, ячмень и сахар.

Сейчас готовят к отправке и второй корабль — «Каролина» — грузоподъемностью 37 тысяч тонн, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»..

Пока Беларусь арендует судна, но в этом году на воду спустят и собственные. Одно из них уже строят в Китае. В планах подготовка специалистов. Собственный морской торговый флот поможет расширить транзитный потенциал страны и обеспечить независимость внешней торговли.

Александр Белоусов, председатель наблюдательного совета ЗАО «Белморфлот»:

Мы наконец-то сможем определить транспортную составляющую, сколько стоит морской экспорт: есть цена товара, ж/д перевозки — известны, а вот морские всегда были туманны, здесь всегда стояли иностранные флоты. И были случаи, когда очень высоко поднимали цены за перевозки и несли убытки наши производители.