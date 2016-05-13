Первая в истории белорусско-французская деловая неделя пройдет в Париже с 23 по 27 мая

В Париже пройдет белорусско-французская деловая неделя. Она запланирована на 23-27 мая и станет первой в своем роде за всю историю партнерских отношений двух стран.
В ее рамках состоятся многочисленные встречи представителей органов госуправления Беларуси и Франции, отвечающих за вопросы развития сотрудничества в различных отраслях экономики: промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, торговле и других. Особое внимание будет уделено и переговорам деловых кругов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике:
Галоўнымі мерапрыемствамі гэтага тыдня стануць арганізацыя другога пасяджэння сумеснай беларуска-французскай гандлёва-эканамічнай камісіі і 2 беларуска-французскі бізнес-форум. Варта адзначыць, што ўжо больш за 40 прадстаўнікоў органаў дзяржаўнага кіравання, міністэрстваў і канцэрнаў, прадпрыемстваў, якія адказваюць за гандлёва-эканамічныя адносіны пацвердзілі свой удзел у бізнес-форуме. Для нас вельмі важна арганізаваць двухбаковыя кантакты, перамовы дзеля таго, каб падпісаць кантракты па экспарту беларускай прадукцыі на дадзены рынак.