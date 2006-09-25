Первая линия минского метрополитена станет на три станции длиннее

От станции "Институт культуры" построят "Грушевскую", "Михалово" и "Петровщину". Эксплуатационная длина линии составит пять километров. Сметная стоимость строительства уже определена - 494 миллиона 355 тысяч рублей в ценах 1991 года. Срок сдачи в эксплуатацию - 2011 год. Вскоре минскую подземку расширят до четырех линий с пересадочными узлами на станциях "Тракторный завод", "Фрунзенская", "Академия Наук" и "Московская". Она свяжет микрорайоны Чижовку и Серебрянку с центром города и микрорайоном Веснянка. Проекта этой линии еще не существует, однако идея вошла в "Стратегический план устойчивого развития города до 2020 года".