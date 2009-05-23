Первая биогазовая установка запущена в Гомельском районе (ВИДЕО)

Беспрерывный процесс запущен – после начала брожения ежедневно станция будет вырабатывать до 8 мегаватт дешёвой электроэнергии, потребляя при этом сто тонн биологического сырья.
- В процессе брожения вырабатывается биологический газ с содержанием метана 60%, - рассказывает Алексей Дмитриенко, специалист по биогазовым установкам
Таким образом, метан-загрязнитель на гомельской птицефабрике превратили в экономически выгодный газ. А раньше это сырьё для птицефабрики было статьёй расходов: ежегодно из бюджета на его вывоз выделяли до полумиллиарда рублей. Теперь же от него сплошная выгода.
Новая биостанция поможет птицефабрике обеспечить себя и качественными кормами. Благодаря современной установке, помимо электрической и тепловой энергии, на выходе получат и экологически чистое удобрение без излишков азота. За счёт этого ожидают 20% прирост урожая на полях СПК, который недавно присоединен к предприятию.
Александр Добриян. Виталий Распопов. Телекомпания СТВ. Гомельский район