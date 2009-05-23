Первая биогазовая установка запущена в Гомельском районе (ВИДЕО)

Вот он исторический момент. Под моими ногами почти полторы тысячи тонн субстрата, сейчас нагревается до необходимых 40 градусов. Для начала работы установки осталось всего лишь закрыть вот этот люк.

Беспрерывный процесс запущен – после начала брожения ежедневно станция будет вырабатывать до 8 мегаватт дешёвой электроэнергии, потребляя при этом сто тонн биологического сырья.

- В процессе брожения вырабатывается биологический газ с содержанием метана 60%, - рассказывает Алексей Дмитриенко, специалист по биогазовым установкам

Таким образом, метан-загрязнитель на гомельской птицефабрике превратили в экономически выгодный газ. А раньше это сырьё для птицефабрики было статьёй расходов: ежегодно из бюджета на его вывоз выделяли до полумиллиарда рублей. Теперь же от него сплошная выгода.

Новая биостанция поможет птицефабрике обеспечить себя и качественными кормами. Благодаря современной установке, помимо электрической и тепловой энергии, на выходе получат и экологически чистое удобрение без излишков азота. За счёт этого ожидают 20% прирост урожая на полях СПК, который недавно присоединен к предприятию.

Александр Добриян. Виталий Распопов. Телекомпания СТВ. Гомельский район