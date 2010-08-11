Первая биогазовая установка стала приносить прибыль в Гомельской области

Пример в хорошем смысле слова оказался заразительным. В регионе планируют построить еще пять таких установок.

Жители древни Терешковичи с неподдельным интересом наблюдали, как над кукурузным полем вырастал купол биогазовой установки. Они удивились еще больше, когда узнали из чего можно делать газ и электричество.

Установка полностью автоматическая. Ее обслуживает один инженер-электрик. О себе он шутит – «по совместительству – экскурсовод». Посмотреть на биогазовую установку специалисты сельхоз предприятий приезжают чуть ли не каждый день.

Андрей Остапчук, инженер-электрик ОАО «Гомельская птицефабрика»:

– Ну конечно, всем интересно посмотреть на модуль, как это все выглядит.

В специальном резервуаре отходы жизнедеятельности птиц в процессе брожения вырабатывают метан. Этот газ ничем не отличается от природного. Биометан накапливают и получают электроэнергию.

Одна несушка птицефабрики за год производит 318 яиц и 60 кг помета. Из отходов жизнедеятельности всех птичников фабрики можно получить электроэнергию, которой будет хвать для освещения двух стандартных многоэтажек.

Но продавать электроэнергию – только в планах птицефабрики. Пока ее используют на собственные нужды. Главный плюс – бесплатное сырье и бесперебойный независимый источник питания.

Валерий Сазонов, начальник цеха промышленной переработки ОАО «Гомельская птицефабрика»:

– 50% энергии для производства мы получаем из бигазовой установки. Это хорошо тем, что в любую непогоду мы беспрерывно получаем энергию.

Отработанный куриный помет снова вовлекается в производство уже в качестве удобрения, что повышает урожайность в два раза. Такой эффект плюс экономия энергоресурсов дает фабрике 700 миллионов рублей прибыли в год. А потому здесь планируют строить вторую аналогичную биогазовую установку.

Оксана Ланге, Александр Миронович, Телекомпания СТВ, Гомельская область.