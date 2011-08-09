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Перспективы создания в Беларуси СП швейцарской компании и Белкоммунмаша обсудят в Минске

09 августа 2011 06:15
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Президент Stadler Rail Group Петер Шпулер с визитом в Беларуси.

Тема получила развитие после приобретения нашей железной дорогой швейцарских электропоездов.

Запуск городских электричек запланирован на вторую половину сентября. По маршруту Минск – Ждановичи – Заславль будут курсировать три электропоезда. Они уже перевозят пассажиров, работая в тестовом режиме. До конца года в Минск прибудет еще два новых электропоезда. Они будут ездить по региональным линиям.

В перспективе городские электрички должны появиться и на других маршрутах. В частности, железнодорожники рассматривают маршртуры Минск – Колядичи и Минск – Смолевичи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Экономика # Белоруссия

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