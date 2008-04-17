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Перспективы создания в АПК биогазовых установок обсудят в Минске

17 апреля 2008 08:13
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Этой теме посвящен международный семинар. Специалисты сельского хозяйства, представители машиностроительных предприятий Беларуси, а также иностранные эксперты дадут экономическое и научно-техническое обоснование актуальности применения биогазовых технологий.

Отметим, в АПК Беларуси действуют три биогазовые установки - в Брестской, Минской и Гомельской областях. В их создании участвовали специалисты из Австрии и Германии.

На ввод пяти локальных биогазовых установок в 2008 году потребуется более 40 миллиардов инвестиций. Реализация проектов уже начата. Учитывая актуальность использования биоэнергетики в качестве альтернативных источников энергоресурсов, в Беларуси проводят и собственные разработки в этом направлении. Отечественный проект представят к 2009 году.
# Экономика

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