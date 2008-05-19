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Перспективы развития мирового рынка удобрений рассмотрят в Вене

19 мая 2008 08:10
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В международной конференции примет участие и делегация Белорусской калийной компании. Ее представители входят в совет и профильные комитеты Международной ассоциации производителей удобрений.

Во время форума наша сторона проведет официальный прием для своих партнеров, в числе которых крупнейшие импортеры калийных удобрений из Китая, Индии и других стран. Пройдут также заседания "круглых столов" и деловых встреч, где обсудят дальнейшее сотрудничество и проведут переговоры о заключении новых контрактов.
# Экономика

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