Перспективы развития мирового рынка удобрений рассмотрят в Вене

В международной конференции примет участие и делегация Белорусской калийной компании. Ее представители входят в совет и профильные комитеты Международной ассоциации производителей удобрений.



Во время форума наша сторона проведет официальный прием для своих партнеров, в числе которых крупнейшие импортеры калийных удобрений из Китая, Индии и других стран. Пройдут также заседания "круглых столов" и деловых встреч, где обсудят дальнейшее сотрудничество и проведут переговоры о заключении новых контрактов.