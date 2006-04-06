Перспективы наращивания экспорта в Сирию будут обсуждаться в Дамаске

Третье заседание совместной белорусско-сирийской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству пройдет 11-14 апреля в Дамаске (Сирийская Арабская Республика).

Белорусскую делегацию возглавит министр экономики Николай Зайченко. Как сообщил журналистам начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Андрей Попов, первостепенное внимание на переговорах будет уделено необходимости поддержания регулярного диалога на высшем и высоком уровнях, мерам по совершенствованию договорно-правовой базы сотрудничества и наращиванию экспорта белорусских товаров и услуг в Сирию.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, планируется обсудить весь комплекс экономических вопросов. "Стороны рассмотрят сотрудничество в области промышленности, энергетики, нефти и природных ресурсов, стандартизации, метрологии и сертификации, жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры, выставочно-ярмарочной деятельности, науки, образования, спорта и культуры, а также инвестиционное взаимодействие", - подчеркнул он.

По информации МИД, в последние годы белорусско-сирийское торгово-экономическое сотрудничество расширяется. Оборот двусторонней торговли вырос с $2,1 млн. в 1999 году до $31,5 млн. в 2005 году при положительной тенденции к диверсификации номенклатуры поставок. Почти весь объем товарооборота формируется за счет белорусского экспорта. По итогам 2005 года белорусский экспорт в Сирию (в основном металлопрокат и автотракторная техника) достиг $31,2 млн. Сирийский импорт составляют поставки лекарственных средств, сообщает БелТА.