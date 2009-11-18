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Перспективы IT-банкинга в Беларуси

18 ноября 2009 15:52
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Безналичная оплата сейчас практикуется в интернете, на автозаправках и через банкоматы Беларуси.

Обсудить мировые перспективы развития IT-банкинга в Минск съехались более шестисот участников из Беларуси, России, Украины, Латвии, Италии и Индии. Специалисты обменяются опытом и представят свои разработки.

Отечественные проекты в сфере банковского программного обеспечения уже завоевали известность не только в Беларуси, но и за ее пределами.

Владимир Басько, председатель правления научно технической ассоциации:
Наши предприятия нацелены на повышение эффективности работы банковского сектора Беларуси и его конкурентоспособности через внедрение современных информационных технологий. И мне очень отрадно сообщить, что за год наши предприятия расширили спектр своих услуг.

Владимир Сиротко, генеральный директор компании-разработчика банковских информационных технологий:
Завтрашний день банковских технологий — это все большее внедрение информационных технологий. Банки превратятся в виртуальные структуры, и за наличными деньгами можно будет приходить только в центральный аппарат, только по какому-то специальному случаю.

# Экономика

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