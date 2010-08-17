Перспективы белорусского птицеводства — главная тема разговора в Правительстве

Речь пойдет о поставках продукции на внутренний рынок страны, и на экспорт. А также об инвестициях и техническом переоснащении предприятий.

Новая программа и в самом деле предполагает вывод отрасли на качественно новый уровень. В планах — не только полностью обеспечить продуктами птицеводства внутренние рынки, но и расширить экспорт.

О том, за счет чего отрасль будет развиваться и пойдет речь в правительстве. Безусловно, будет продолжена модернизация технологического процесса и ветеринарного контроля белорусских птицефабрик. Вместе с тем, некоторые из них ждет и увеличение мощностей. Это касается фабрик в Слуцке и в минском районе.

Таким образом, можно будет обойтись без завоза в республику племенного молодняка птицы из-за рубежа. Уже обозначены и перспективные показатели белорусского птицеводства. Здесь все логично: увеличить среднесуточный привес до 60 граммов, при этом снизить затраты на корма. Эта задача скорее будет адресована специалистам Академии наук. А в ближайших планах — строительство недалеко от Молодечно комплекса по производству мяса индейки.

Конечно, такие перспективы бесплатными не бывают. Только предполагаемые затраты на выполнение новой программы птицеводства составят около 4 триллионов рублей.