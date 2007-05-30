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Перспективные технологии и системы

30 мая 2007 08:33
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Под таким названием в Бресте проходит региональная выставка передовых технологий в сфере информатики, телекоммуникаций и связи.Это мини-модель перспективного Международного проекта ПТС, который традиционно проходит в Минске в рамках недели информатики и технологий. В брестском техно-фэсте принимают участие более 20 республиканских и областных предприятий. Каждый из представителей не только демонстрирует свою продукцию, но и организует спортивно-развлекательную программу для посетителей.
# Экономика

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