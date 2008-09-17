Перспективные инвестиционные проекты Беларуси обсудят в Сеуле

Здесь стартует международный форум, участие в котором примут корейские банки, а также компании, работающие в сферах транспорта, энергетики, строительства, микроэлектроники. Беларусь на конференции представляют предприятия Минэнерго, концернов "Белнефтехим" и "Беллегпром", белорусская судоходная компания.



Надо отметить, что на протяжении последних 10-ти лет Беларусь и Корея активизируют свои контакты. За прошлый год товарооборот увеличился более чем на 60%. А это почти 144 миллиона долларов. Перспективными с точки зрения потребления и ценовой конкуренции являются поставки калийных удобрений, углеродных материалов, лазерного и оптического оборудования. В Корее Беларусь может покупать IT-технологии, элементы изделий микроэлектроники, комплектующие для электронной и электромеханической отраслей.