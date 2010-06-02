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Персидская деревня появится в Минске на берегу Заславского водохранилища

02 июня 2010 11:44
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Возведут ее иранские бизнесмены. Туристическо-развлекательный комплекс в восточном стиле, по задумке инвесторов, станет красивейшим объектом не только Беларуси, но и всего региона Восточной Европы.

До конца месяца стороны намерены обсудить детали проекта стоимостью порядка миллиарда долларов. К слову, это не первый конкретный пример инвестиционного сотрудничества в столичном регионе. На Минщине с участием иранского капитала уже строят транспортно-логистический центр «Прилесье». Иранцы намерены расширить с белорусами и торгово-экономическое сотрудничество.

Сейед Абдолла Хоссейни, Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской республики Иран в Республике Беларусь:
– Наши торгово-экономические отношения сейчас получают огромный толчок. Как результат этого – реализация ряда инвестиционных проектов. Таких, как «Персаполис». Это будет настоящий шедевр архитектуры и один из самых интересных туристических объектов, причем, не только в Беларуси, но и во всей Восточной Европе.

Александр Турчин, председатель комитета экономики Миноблисполкома:
– Учитывая такой серьезный уровень отношений, наше сотрудничество с иранскими коллегами в реализации инвестиционных проектов на территории Миской области  получит дальнейшее развитие, чтобы приток инвестиций был более ощутимым и значительным.

# Экономика

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