Персидская деревня появится в Минске на берегу Заславского водохранилища

Возведут ее иранские бизнесмены. Туристическо-развлекательный комплекс в восточном стиле, по задумке инвесторов, станет красивейшим объектом не только Беларуси, но и всего региона Восточной Европы.

До конца месяца стороны намерены обсудить детали проекта стоимостью порядка миллиарда долларов. К слову, это не первый конкретный пример инвестиционного сотрудничества в столичном регионе. На Минщине с участием иранского капитала уже строят транспортно-логистический центр «Прилесье». Иранцы намерены расширить с белорусами и торгово-экономическое сотрудничество.

Сейед Абдолла Хоссейни, Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской республики Иран в Республике Беларусь:

– Наши торгово-экономические отношения сейчас получают огромный толчок. Как результат этого – реализация ряда инвестиционных проектов. Таких, как «Персаполис». Это будет настоящий шедевр архитектуры и один из самых интересных туристических объектов, причем, не только в Беларуси, но и во всей Восточной Европе.

Александр Турчин, председатель комитета экономики Миноблисполкома:

– Учитывая такой серьезный уровень отношений, наше сотрудничество с иранскими коллегами в реализации инвестиционных проектов на территории Миской области получит дальнейшее развитие, чтобы приток инвестиций был более ощутимым и значительным.