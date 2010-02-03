Переработка отходов, медицина и биотехнологии — перспективные направления разработок в Беларуси

Продавая интеллектуальный продукт за границу, в прошлом году наши академики заработали для страны 17 миллионов долларов.

Об итогах работы за 2009 говорили сегодня в Национальной академии наук.

За последние годы отечественная наука заметно шагнула вперёд. Перспективными направлениями стали переработка отходов, медицина и биотехнологии. Большая часть реализованного – инновации. В числе крупнейших потребителей белорусского научного продукта - Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Венесуэла. В 2010 достигнутые договорённости принесут прибыль около тридцати миллионов долларов.

Сергей Чижик, главный учёный секретарь Национальной академии наук Беларуси:

В этом году открыто три центра: это центр по биотехнологии, центр по созданию светодиодной техники и центр ДНК-технологий