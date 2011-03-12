Переработка отходов. Как в Беларуси делают деньги на мусоре

Ученые подсчитали: в 1 тонне мусора содержится более 4 кг. бумаги, 17 кг. алюминия, 260 пищевых отходов. Бумагу можно вторично переработать и тем самым спасти от вырубки 5 деревьев, а также сэкономить 527 кВт часов. электроэнергии. При переработке алюминия экономится столько топлива, сколько необходимо автомобилю, чтобы проехать 2.500 км. Пищевые отходы, переработанные в биогаз, позволят получать около 60 кВт. часов электроэнергии.

Самое главное – при переработке отходов мы предотвращаем огромное количество выбросов в атмосферу токсичных веществ. Чтобы научиться делать деньги, перерабатывая отходы, необходимо прийти к раздельному сбору мусора. Но как убедить жильцов многоэтажек сортировать мусор, если мусоропровод в доме один? Даже специально появившиеся желтые контейнеры перед подъездами пока не могут решить проблему. Это вопрос человеческой инерции. Даже на Западе к отдельным контейнерам «стекло, металл, бумага» шли ни один десяток лет.

В студии передачи «Правда. Программа Павла Кореневского» начальник Управления обращения с отходами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сергей Карлович Кузьменков, начальник Отдела энергетики Мингорисполкома Анатолий Иосифович Лавничук, доктор технических наук, профессор, заведующий отделением Института тепло- и массообмена Национальной академии наук Беларуси Геннадий Иванович Журавский, официальный представитель компании «Ремондис» в Республике Беларусь Иван Андреевич Михальчук, заведующий сектором анализа Белорусского исследовательского центра экологии Вадим Славамирович Зубрицкий, главный инженер коммунально-унитарного предприятия по обращению с отходами «Корес» Александр Степанович Жуковец.

Сергей Кузьменков:

Мусор - это твердые коммунальные отходы, которые образуются у населения. Эти отходы состоят из бумаги, пластика, металла, текстиля, пищевых отходов, органических компонентов.

В 2009 году в Беларуси принята государственная программа по сбору и переработке вторичного сырья. Строятся мусороперерабатывающие заводы, развивается раздельный сбор. За счет все этих компонентов удалось немного увеличить объем извлечения вторичных ресурсов из состава коммунальных отходов.

Геннадий Журавский:

У нас нет понятия «мусор». Это вторичные отходы. Наука смотрит вперед. Если раньше мы говорили - «это время ресурсосбережения», то теперь – «это время ресурсовосстанавливающих технологий». В этом направлении мы и работаем, создаем такие технологии, которые позволяли бы возвращать ресурсы в сферу человеческой деятельности. Например, автомобильные шины, которые выходят из строя. Мы разработали новую технологию, и в прошлом году продали лицензию одной крупной французской компании, которая занимается переработкой. Брестское областное управление хозяйством создало мобильную установку, которую мы возили показывать в Тулузу. Планируется строительство перерабатывающего завода в городе Доле во Франции в конце 2013 года.

Сергей Кузьменков:

Освоена технология переработки пеллетов (биотопливо, получаемое из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства – ctv.by) и гидролизного лигнина (порошок, получаемый в результате переработки древесины - ctv.by) в Бобруйске и Речице.

Анатолий Лавничук:

В Минске мы предлагаем раздельно собирать вторичные материальные ресурсы. Не только у нас в Беларуси, но и за границей пошли двумя путями: сортировка и сжигание. Наиболее экономически выгодный и целесообразный путь извлечения - не захоронение, не сжигание, а сортировка. В Беларуси планируется строительство завода по сортировке стекла.

Сергей Кузьменков:

Все, что закреплено за понятием вторичного ресурса, захоранивать законодательно запрещено. За это существует серьезная административная ответственность в виде штрафных санкций. Территориальные органы Минприроды постоянно осуществляют государственный контроль. В течение 2010 года составлено 1.276 протоколов и административных процессов. Наложено 287 млн. рублей штрафных санкций.

Анатолий Лавничук:

В Минске на предприятии «Экорос» есть сортировочные линии. Туда поступают отходы из желтых контейнеров. За прошлый год отсортировано более 6 тонн. Это и макулатура, и пэт-бутылки, и стекло, и металлические банки. Все это пакетируется и оправляется предприятиям. В Беларуси есть достаточно малых предприятий, которые занимаются именно переработкой пластмассы, текстиля. Это перспектива, и Директива №4 поможет белорусским предпринимателям. В малых городах много пустующих помещений, которые можно использовать. В последнее время, по информации Министерства экономики, инвестиции шли не на технологии, а в строительство. Это не дает эффекта.

Иван Михальчук:

На мусоре можно зарабатывать, но это один из сложнейших производственных процессов. Компания «Ремондис» – одна из крупнейших в мире в области замкнутого цикла производства и обращения с отходами. В прошлом году при участии властей Минска и нашей компании был создана система современного сбора и переработки твердых коммунальных отходов во Фрунзенском, Октябрьском и Московском районах Минска.

90% технологического процесса в Беларуси составляют тарифы на вывоз и обезвреживание. И только 10% - это доходы от продажи собранного вторичного сырья. Первый этап работы будет направлен на то, чтобы выстроить новую логистику, внедрить новый эффективный, экологически чистый вид транспорта, новые контейнеры хозяйства. Запланирован блок работы с населением. В Гомеле за 5-7 лет заварили все мусоропроводы, чтобы стимулировать людей выносить и складировать мусор в соответствующие контейнеры.

Александр Жуковец:

В 2007 году была создана линия сортировки раздельно собранных отходов – так называемый «желтый контейнер». Эти отходы поступают в смешанном виде на наши предприятия и проходят через технологическую линию сортировки. В основном – это ручной процесс, за исключением черных металлов. Для этого стоит магнитный сепаратор.

Складских запасов не бывает. Спрос есть.

Иван Михальчук:

В год мы продаем 25 млн. тонн отсортированных отходов. Если научимся правильно собирать, мы поможем Беларуси продать переработанный материал по самым высоким ценам на мировом рынке.

Одной из самых глобальных проблем переработки отходов является вопрос утилизации различных пластмасс, которые, благодаря своим высоким потребительским свойствам, все больше вытесняют как в промышленности, так и в быту такие традиционные материалы, как стекло, металл и древесину. Однако есть обратная сторона медали. Пластик практически не возможно утилизировать традиционными методами. При сжигании образуется диоксин и прочие опасные для жизни человека и окружающей среды соединения. Не является выходом из проблемы и метод захоронения пластмасс в землю. Самый оптимальный выход – переработка.

Сегодня предприятие, которым руководит Евгений Литвинович, выпускает огромный спектр товаров. Начиная с мебельной фурнитуры и заканчивая пластиковыми ящиками и ведрами. Основным сырьем являются промышленные отходы.

Евгений Литвинович, директор частного предприятия:

Пленочные материалы имеют очень большой объем. Их срок разложения измеряется не годом, ни двумя, ни тремя. На сегодняшний момент пропилен первичный имеет стоимость 8 млн. рублей с НДС, а отсортированное и переработанное вторичное сырье на нашем предприятии дешевле в разы.

Оборудование на предприятии интернациональное. Одна производственная линия приехала из Украины, есть станки немецкого производства, присутствует и белорусская составляющая.

Евгений Литвинович:

В Новополоцке есть предприятие, которое одно из первых на постсоветском пространстве создало агрегат, который в состоянии перерабатывать бауло-тару.

Даже большой опыт отдельно предприятия показывает, что переработка пластика затрагивает интересы не одного нашего государства. По приблизительным подсчетам ученых с 1950 года до нашего времени в окружающую среду попало свыше 1 млрд. тонн этого материала.

Вадим Зубрицкий:

В Республике Беларусь более 170 крупных полигонов, на которых мы просто захораниваем большие объемы мусора. Любые полигоны должны изначально ориентироваться на то, что воздействие на окружающую среду будет далеко не лучшим. Первое, что может пострадать – это подземные воды. Мы выявили закономерность: с течением времени опасность полигона снижается. Главное, после эксплуатации его восстановить, чтобы можно было использовать в дальнейшем.

Мы должны делить имеющиеся отходы в соответствии с законом. Население должно быть заинтересовано. В свое время «Greenpeace» сказала: 10% населения будут сортировать мусор всегда, 10% не будут сортировать никогда и 80% населения, с которыми нужно работать. Мы должны начать с программ, разработанных для детского сада, для школы, где бы детям показали, что мусор – это проблема.

Павел Кореневский:

Должны быть заинтересованы и сами производители в том, чтобы их продукция выпускалась в таре, которая перерабатывается. К сожалению, я в Беларуси не встречал такого знака. Почему?

Иван Михальчук:

Производителю иногда выгоднее выплатить незначительный штраф, чем тратить деньги на переработку.