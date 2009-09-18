Перепись россиян откладывается из-за кризиса

Всероссийская перепись населения переносится с 2010 на 2013 год из-за финансового кризиса.

«Запланированная первоначально на 2010 год, перепись, скорее всего, будет перенесена, потому что есть решение президента РФ, и все документы мы готовим к 2013 году», - сообщил заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики Александр Суриков. «Объяснение переноса переписи одно - финансовый кризис. В бюджете не так много денег, и это, наверное, главная причина. По крайней мере, так было написано в письме правительства», - добавил он.

О том, что перепись населения России под угрозой, речь шла и в конце прошлого года, и весной. Однако в мае президент РФ Дмитрий Медведев потребовал профинансировать перепись именно в 2010 году. Тем не менее, в июле премьер-министр Путин поручил Минэкономразвития внести в правительство предложения об изменении сроков проведения переписи.

Некоторые специалисты считают, что перенесение сроков переписи может оказать негативное влияние на социально-экономическое положение страны. Статистика переписи должна была коснуться всех населенных пунктов. Соответственно перепись населения в 2010 году могла бы показать реальное количество безработных по регионам. Эксперты отмечают, что статистические данные, полученные в ходе ВПН-2010, могли бы быть учтены в составлении программы развития России в общем и регионов в частности, сообщает Newsru.com.