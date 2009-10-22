Перемещение товаров внутри Таможенного союза не будет являться экспортом

Перемещение товаров внутри Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана не будет являться экспортом, а будет считаться взаимной торговлей.

Об этом сообщил руководитель Федеральной таможенной службы России Андрей Бельянинов в Москве на международной конференции "Таможня и бизнес: международные и региональные аспекты сотрудничества". Он отметил, что между таможенниками Беларуси и России практически нет противоречий и с 1 июля 2010 года на белорусско-российской границе будет полностью отменен таможенный контроль.

Руководитель ФТС России напомнил, что европейские страны создавали Таможенный союз свыше 30 лет, а Беларусь, Россия и Казахстан формируют подобное объединение в сжатые сроки. При этом в отличие от Европы в Таможенном союзе Беларуси, России и Казахстана "нет ярко выраженных исполнительных органов власти", сообщает БЕЛТА.

Текущие таможенные противоречия между тремя странами будет решать координационный совет руководителей таможенных органов. "Он почти создан на базе Таможенного комитета Союзного государства, в последних заседаниях которого принимают участие представители Казахстана", - сказал Андрей Бельянинов. Он добавил, что "пример взаимоотношений Беларуси и России в таможенной сфере весьма показателен, поэтому присоединение к этому казахской стороны больших сложностей вызвать не должно".