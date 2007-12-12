Перемещать товары через белорусско-российскую границу станет проще

Парламентарии ратифицировали межправительственное соглашение о транзите товаров.

Документ определяет порядок выдачи разрешений на транзит товаров, документы, необходимые для их перемещения, в том числе тех, в отношении которых законодательствами Беларуси и России установлены запреты.

Предусматривается порядок определения места и сроков доставки товаров в таможенный орган. В соглашении закреплено требование о том, что перевозчик при ввозе товаров обязан уведомить об этом таможенный орган.

Ратификация этого документа позволит ускорить в несколько раз процедуру перемещения товаров через границу". И не только.

Также Палата представителей приняла в первом чтении изменения и дополнения в некоторые законы Беларуси по вопросам общего среднего образования и в закон "О госпособиях семьям, воспитывающим детей".

В соответствии с проектом закона предлагается выплачивать при рождении первого ребенка пособие - в размере пятикратной наибольшей величины бюджета прожиточного минимума перед датой рождения ребенка, при рождении второго и последующих детей - в размере семикратной величины.

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет согласно документу составляет 80% наибольшей величины БПМ. Проектом закона предлагается изменить подход к определению права на пособие по уходу за больным ребенком при его стационарном лечении.