Переговоры по условиям поставки российской нефти в Беларусь продолжаются

Очередной раунд переговоров продолжается в Москве, в Министерстве энергетики России.

Об этом БЕЛТА сообщил источник в Посольстве Беларуси в Российской Федерации.

Напомним, накануне весь день белорусская делегация также вела переговоры в Министерстве энергетики России. По состоянию на 14.00 в результате работы экспертов позиции сторон были максимально сближены. Однако после этого российские переговорщики взяли тайм-аут для доклада руководству правительства Российской Федерации. По возвращении они фактически отказались от всех достигнутых договоренностей и вернулись на позицию начала года.

Отметим, белорусская сторона проводит переговоры, исходя из действующей правовой базы белорусско-российских отношений.