Прямой эфир

Перечень маркированных товаров существенно расширен

06 апреля 2006 08:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
С 1 мая в Беларуси будет существенно расширен перечень потребительских товаров, которые должны маркироваться специальными контрольными знаками при ввозе и производстве.К списку добавятся растительное масло, черная икра и ее заменители, рыбные консервы, газированные и негазированные воды в потребительской таре, слабоалкогольные напитки, расфасованные моющие средства. Кроме того, в связи с расширением перечня маркируемых товаров Минфин выпустит новые контрольные знаки, в том числе для пива и моторного масла. При этом стоимость знаков не изменится.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
05 апреля 2006 13:38

В столице самый низкий уровень безработицы в стране

05 апреля 2006 11:31

Каждый третий гражданин в Беларуси имеет карт-счет в банке

04 апреля 2006 13:53

В Минске состоялась встреча немецких бизнесменов с белорусскими учёными