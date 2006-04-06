Перечень маркированных товаров существенно расширен

С 1 мая в Беларуси будет существенно расширен перечень потребительских товаров, которые должны маркироваться специальными контрольными знаками при ввозе и производстве.К списку добавятся растительное масло, черная икра и ее заменители, рыбные консервы, газированные и негазированные воды в потребительской таре, слабоалкогольные напитки, расфасованные моющие средства. Кроме того, в связи с расширением перечня маркируемых товаров Минфин выпустит новые контрольные знаки, в том числе для пива и моторного масла. При этом стоимость знаков не изменится.