Павел Латушко: Мы готовим в Правительство предложение, чтобы рассмотреть возможность показа рекламных роликов о Беларуси по телеканалу CNN

На вопросы автора и ведущего программы «Картина мира» Юрия Козиятко отвечает министр культуры Павел Латушко.

Мирский замок после реконструкции – это точная копия замка?

Павел Латушко: Вы знаете, старались и предпринимали все необходимые действия, чтобы сохранить аутентичность этого объекта. В Беларуси сохранился 21 замок. И для нас очень важно донести то прошлое, что сохранилось в сегодняшний день. Для сегодняшних и для будущих поколений, конечно, наши реставраторы делали все, чтобы сохранить именно первозданность данного объекта.

Хотя надо принимать во внимание то, что замок перестраивался. И перестраивался неоднократно.

Президент заметил, что не хватает специалистов. Это были наши реставраторы или приглашенные из-за рубежа?

Павел Латушко: Да, действительно, это были наши белорусские реставраторы. В системе Министерства культуры действует предприятие «Белреставрация». Она уже имеет долгую историю. Кстати, когда-то еще в 70-80-е года она и начинала реставрировать этот Мирский замок.

Проблема со специалистами существует. Но мы предпринимаем действия, чтобы ее решить. Прежде всего, мы готовим специалистов в Академии искусств. Первый выпуск планируется осуществить через два года. Мы в следующем году направим ряд специалистов на обучение в Прагу. Будем направлять в другие учебные заведения Европы, где можем подготовить специалистов более высокого уровня. Хотя, и на сегодняшний день должны отдать должное, что имеем в стране специалистов должного уровня. Но их просто не хватает.

Специалисты будут. А грошай хопіць? Все-таки, дорогостоящее дело – восстанавливать замки. Президент сказал, что это семь спортивных объектов. Мы уже все привыкли, что ледовые дворцы надо строить. Это будущее нации, это наше здоровье. А кто-нибудь из зрителей скажет: «Ну ладно, дворцы – это хорошо. А замки зачем?» Не лучше ли было перед выборами построить две девятиэтажки и отдать их нуждающимся.



Павел Латушко: Зразумела, што сацыяльная сфера – гэта адзін з прыярытэтаў у палітыцы кожнай краіны. І будова жылля – гэта таксама вельмі важна. І гэты прярытэт будзе ў краіне рэалізовывацца заўсёды.

А усёж-такі дзяржава будуецца на двух слупах. Першы слуп – гэта эканоміка. Другі – гэта адукацыя. І цяжка сабе ўявіць нацыю, дзяржвау, краіну, якая бы не стаяла на двух слупах. Гэта тое духоўнае, што належыць народу, тое духоўнае, што нас робіць народам, што акрэслівае нашую будучыню як краіну, як дзяржаву.

Вы перайшлі на беларускую мову. Гэта добра. У нас дзве дзяржаўныя мовы: руская і беларуская.

Павел Павлович, еще 20 замков в плане. 21 замок у нас в Беларуси. Один отреставрировали, еще 20 впереди. Будут ли они потом окупаться? Сможем ли мы привлекать сюда туристов?

Павел Латушко: Я думаю, что здесь, конечно, не совсем корректно говорить о приоритете окупаемости после завершения реставрации этих объектов, замков. Мы говорим, прежде всего, о духовном начале, о том, что история народа имеет глубокие корни, и белорусский народ не является исключением. Он может быть наоборот одним из ярких примеров.

Когда мы посмотрим на свое прошлое, ладе в контексте памятников архитектуры, которые остались в нашей стране, можем говорить об очень высоком развитии архитектуры, экономики (построить это в средневековье тоже стоило больших денег), политике, потому что в этих замках вершилась внутренняя и внешняя политика нашего государства. И все это дает нам основу говорить о том, что сегодня мы базируем строительство нашего независимого государства на очень хорошей базе.

Ильиничы, Радзивилы, Святополк Мирский строили, восстанавливали и перестраивали этот замок для того, чтобы подчеркнуть независимость своих родов.

То, что произошло на этой неделе – открытие после реставрации Мирского замка – это еще одно сведчанне, еще один элемент, факт, который подчеркивает, что мы сегодня действительно независимая страна, Республика Беларусь.

Это еще и культурно-исторический бренд, о котором говорил Президент. Что такое вообще культурно-исторические бренды?

Павел Латушко: Я думаю, правильно употреблять название «культурно-туристический бренд». Потому что, действительно, существует прямая связь между таким значимыми культурными объектами и привлечением туристов в нашу страну.

Беларусь на сегодняшний день, может, не готова осуществлять подготовку для того, чтобы заявить, какие же наши культурно-туристические бренды. На мой взгляд, одним из таких брендов может быть страна замков.

Еще в Средневековье путешественники и дипломаты говорили, что на нашей территории находится огромное количество замков.

Археологи насчитали, что, возможно, их было около 116 на территории сегодняшней Беларуси. Дошло до наших времен 21. И мы, действительно, представили видение, возможность, как их можно восстановить. Для того, чтобы использовать в качестве бренда, и привлекать туристов. Хотя, конечно, и чтобы воспитывать сознание наших людей.

Пиво «Граф Чапский» – это культурно-исторический или культурно-туристический бренд?

Павел Латушко: Я бы очень хотел, чтобы те компании, которые используют брендовые названия Беларуси, конечно, вкладывали свои средства в культуру и в поддержку этих объектов.

Мы знаем, что Мирский замок используется одним из кондитерских предприятий в своей продукции. Очень хорошо было бы, если бы эта продукция продавалась в Мирском замке. И чтобы какой-то процент отчислялся на поддержку тех или иных культурных проектов этого замка.

Вы ушли от марки пива, которое уже не выпускается. Оно выпускалось давно, но потом по каким-то причинам исчезло. Я как-то в Интернете читал, что министр культуры Павел Латушко, посещая какое-то популярное минское кафе, в книге жалоб написал замечание по поводу того, что не было белорусского пива.

Павел Латушко: Да, действительно, это имело место быть. Я это кафе посещал трижды. И трижды на мою просьбу мне предлагали импортное пиво. Как член правительства, я высказал свое мнение. Я не написал жалобу, а написал предложение.

Мне кажется, очень важно, чтобы в наших кафе, в наших ресторанах присутствовала белорусская продукция. Кстати, в Интернете была большая дискуссия, и большинство пользователей чата поддержали позицию о необходимости наличия белорусской продукции в белорусских кафе и ресторанах.

Мы, когда приезжаем в Прагу, просим пражское пиво. В Германии просим немецкое. Конечно, кто-то может сказать, что качество хуже. Я попробовал различные сорта пива, и с этим не согласен. Важно любить свое.

У нас есть что-то в ментальности. Мы думаем, что чужое почему-то лучше. Когда мы поменяем эту психологию, мы поймем, что нисколько не отличается качество белорусской продукции от того, что производится в европейских странах.

Если бы я пришел в белорусский кинотеатр, я бы мог в книгу жалоб записать пожелание, чтобы больше показывали белорусских фильмов. И не всегда они лучше голливудских, российских. Когда уже у нас появятся такие кинобренды, как «Унесенные ветром», «Москва слезам не верит», или какие-то новые названия, которые прославят Беларусь на весь мир?

Павел Латушко: Кино уже есть. Это первый тезис. Кино мы снимаем. Появляются интересные работы. Такие, как «Массакра», «Брестская крепость». Конечно, это, может, и не топ-фильм. Но, вместе с тем, из того, что снято, – это лучшее. Мы идем по ступенькам.

«Брестская крепость» уже собрал порядка 80 тысяч зрителей. Я думаю, что планку в 100 тысяч мы перевысим.

Может, у нас завышены амбиции? Зачем нам снимать такое кино, которое снимает Голливуд? Я что-то не припомню. Например, Швейцария, Норвегия. Там уровень жизни достаточно высокий. Что-то я не припомню швейцарского или норвежского кино-хита.

Павел Латушко: Я думаю, что мы и не ставим задачу снять голливудский фильм. Наиболее простым способом широкого распространения нашего кино является совместное кинопроизводство. Здесь для нас одним из ключевых партнеров является Россия. И реализация совместных кинопроектов, таких как «Брестская крепость», показывает, что «Беларусьфильм» совместно с российским партнером, или партнером в рамках Союзного государства, может выйти на российский рынок.

Если мы распространим наши взоры в отношении Польши, Германии, Франции, и реализуем совместный проект с этими странами, значит расширим возможности представления нашего кинематографа в Европейском Союзе. И над этим мы работаем. Это не просто слова. Уже есть конкретные проекты с тем же Кшитофом Занусси, Эмиром Кустурицей.

Кино не снимается в течение дня. Для того, чтобы подойти к съемках фильма, необходим год, а, может, полтора-два. Если мы пойдем этим путем, то будет результат.

Для меня, как для министра культуры, очень важно, чтобы появилось кино и для белорусского зрителя. Необходимо начать хотя бы с телесериалов.

К сожалению, мы смотрим телесериалы только российского или американского производства. За редким исключением. А белорусских сериалов мы вообще не видим на экранах. Давайте снимать свои сериалы не для того, чтобы делать примитивный ликбез. Для того, чтобы в них были наши актеры, снимали наши режиссеры, операторы. И тогда мы на улицах начнем их узнавать, как узнаем многих актеров других стран.

То, с чего вы начали, я бы назвал «экспортом культуры». Президент, когда проводил летом совещание, говорил, что каждый министр должен работать министром торговли. А министр культуры в этом плане пытается работать министром торговли? Продавать, экспортировать за рубеж.

Павел Латушко: Культура – это имидж страны. Представляю свою культуру за рубежом, мы, прежде всего, работаем на позитивный и объективный имидж и восприятие нашего государства за переделами Беларуси. Это принципиально важно для любой страны.

Большинство стран идет путем системного представления, создавая культурные центры. Например, Российская федерация имеет порядка 90 культурных центров за рубежом. Мы тоже не исключение. Мы начали эту работу. У нас уже открыт культурный центр в Польше. Мы внесли в Правительство проект программы «Культура Беларуси» до 2015 года. В ней мы закладываем открытие еще четырех культурных центров. Если нас поддержит Правительство, это будут Москва, Вильнюс, Берлин, Киев. Будет хороший пример – мы пойдем дальше. Это как бы базовые точки для отправления, когда наши культуры могут представлять свое самое богатое и самое лучшее за рубежом.

Конечно, мы поддерживаем гастроли наших коллективов. Многие страны просто финансируют гастроли, выезд коллективов за рубеж. И мы не исключение.

С другой стороны, мне отрадно сказать, что у нас Большой театр оперы и балета, наш симфонический оркестр, танцевальный коллектив «Харошкі» привозят валюту в страну. Очень часто они выезжают на гастроли с возвратом всех затраченных средств и еще с определенной прибылью. Пусть она и небольшая.

Но мы не ставим такую задачу. Для нас важно работать на имидж страны, на имидж нашей культуры за рубежом.

Памятник Франциску Скорине в Вильнюсе, который планируется поставить, – это экспорт культуры или это имидж Беларуси?

Павел Латушко: Мы можем взять пример Украины. Она поставила за последние пять лет, может, ошибаюсь во временном плане, порядка 100 памятников Шевченко за рубежом. Таким образом она показывает всему миру, что у нее есть великий представитель культуры. Его следует знать, изучать.

Мы тоже можем пойти этим путем. И мы идем. В Москве открылся памятник Купале, мы получили подтверждение от Варшавы об установлении памятников Купале и Коласу. Мы думаем о том, чтобы вокруг Беларуси создать кольцо, которое бы объединяло нас с этими народами, и одновременно показывало, что мы внесли вклад в европейскую культуру.

Буквально на днях мы доставили памятник Владимиру Короткевичу в Киев, который по решению президентов двух стран планируют установить в самое ближайшее время. Я надеюсь, что мы реализуем проект памятника Франциску Скорине в Вильнюсе. Работаем сейчас с Ригой.

Это такие маленькие отправные точки. Символичны и очень важны. Важны, прежде всего, для белорусов, которые живут здесь. Чтобы еще раз подчеркнуть, что мы часть общеевропейского культурного пространства.

Это все на основе взаимного обмена? Какой-то паритет должен быть? Если мы памятник Скорине установили в Москве, значит здесь мы должны установить памятник Пушкину, Толстому?

Павел Латушко: Я приведу пример Польши. Действительно, это рассматривалось на паритетной основе. Хотя здесь надо говорить о «паритете». Установление памятника Мицкевичу в Минске, а взамен памятники Купале и Коласу в Варшаве. Мы, конечно, понимаем, что Мицкевича тоже хотим считать своим. Он принадлежит целому ряду народов: польскому, украинскому, белорусскому, литовскому. Это однозначно.

Паритет рассматривается как один из принципов установления памятников. Но все зависит от наших партнеров.

Открытие пямятнай дошкі Францішку Багушэвічу да 70-годдзя са дня нараджэння на адной з вуліц старажытнай Вільні не мела парытэтнага характару, але было вельмі сімвалічным. І гэта адбылося у гэтым годзе.

А в Вильнюсе появится когда-нибудь рекламный щит «Посещайте Большой театр в Минске»? Вы как-то заметили, что вместо косметики на щитах нужно писать «Читайте белорусских классиков!»

Павел Латушко: Первый тезис – надо просто читать.

Мы сейчас с Министерством информации думаем над программой.

Читайте, читайте книги. Это очень важно. У нас в последнее время начали очень мало читать. Если бы больше читали белорусских классиков, то я был бы просто счастлив.

Мы эту бигбордовую политику будем, конечно, предлагать. Будем просить и наши телеканалы, чтобы они поддержали.

Что касается рекламы через бигборды за рубежом. Да, действительно, в Европе можно увидеть рекламные щиты «Приезжайте в Карпаты!», «Приезжайте в Хорватию!» и так далее.

Мы сейчас готовим в Правительство предложение, чтобы рассмотреть возможность показа рекламных роликов о Беларуси, например, по телеканалу CNN. Почему Азербайджан, Украина, Хорватия, Македония могут рекламировать свою страну, а мы не можем? Я думаю, что это тоже очень важно.

Хотя, просто ролик показать – неправильно. Нужен комплекс решений. Информационная политика, рекламная политика, объекты, такие как Мирский замок, Несвиж, которые вот-вот у нас входят и будут дальше вводиться в эксплуатацию. Где-то туристическая инфраструктура подтягивается. И по Минску мы видим, сколько построено и сколько строится. Все это в комплексе даст положительный эффект. И опять же для имиджа страны. И тут же заработает наша культура. Не в плане денег, а в плане востребованности.