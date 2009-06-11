Павел Каллаур: Стабильность на валютном рынке Беларуси сохранится

Ситуация накануне 1 июня «была порождена непонятно какими слухами и непонятно, кто их подстегивал». В итоге банковская система по техническим причинам была не в состоянии в течение двух суток обеспечить спрос на иностранную валюту: $50-60 млн. тогда в день, в то время как обычно - $1-2 млн.

Но на сегодняшний день ситуация урегулирована. Чистый спрос на иностранную валюту стабилизировался и находится на том уровне, который был полтора-два месяца назад, - не более $2 млн. Это нормальный статистический спрос, отметил первый заместитель председателя Нацбанка.

Что касается слухов о девальвации, то Национальный банк и правительство заявляют о той валютной политике, которую будут проводить, в соответствующих пресс-релизах, выступлениях руководителей. И нужно ориентироваться на эту политику, - сказал Павел Каллаур. - Я думаю, что стабильность в валютной сфере сохранится.

При этом Павел Каллаур также заметил: «Мы приучили население мыслить категориями иностранной валюты». Это очень серьезная макроэкономическая и социальная проблема, которую вместе нужно решать. В Беларуси уже принят комплекс мер по дедолларизации экономики, приводит БелТА слова представителя Нацбанка.