Павел Каллаур: Стабильность на валютном рынке Беларуси сохранится

Но на сегодняшний день ситуация урегулирована. Чистый спрос на иностранную валюту стабилизировался и находится на том уровне, который был полтора-два месяца назад, - не более $2 млн. Это нормальный статистический спрос, отметил первый заместитель председателя Нацбанка.
Что касается слухов о девальвации, то Национальный банк и правительство заявляют о той валютной политике, которую будут проводить, в соответствующих пресс-релизах, выступлениях руководителей. И нужно ориентироваться на эту политику, - сказал Павел Каллаур. - Я думаю, что стабильность в валютной сфере сохранится.
При этом Павел Каллаур также заметил: «Мы приучили население мыслить категориями иностранной валюты». Это очень серьезная макроэкономическая и социальная проблема, которую вместе нужно решать. В Беларуси уже принят комплекс мер по дедолларизации экономики, приводит БелТА слова представителя Нацбанка.