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Парламентские слушания

12 апреля 2006 12:31
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12 апреля в Овальном зале Дома правительства проходят парламентские слушания "Чернобыль 20 лет спустя: итоги и проблемы".Цель мероприятия - привлечь дополнительное внимание к чернобыльским проблемам. На открытии парламентских слушаний председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Коноплев напомнил, что в зоне радиоактивного загрязнения оказалась почти четверть территории Беларуси. Пострадал каждый пятый житель. Суммарный ущерб от катастрофы оценивается в 32 процента годовых бюджета Беларуси 1985 года. За прошедшие два десятилетия нашей стране пришлось устранять тяжелейшие последствия, затрачивая колоссальные силы и средства. Парламентарии обсудят насущные проблемы людей, которые живут на загрязненных территориях. Это более 1 миллиона 300 тысяч белорусов. <В этом и есть смысл государственной стратегии социально-экономической реабилитации загрязненных территорий>,- подчеркнул Владимир Коноплев.
# Экономика

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