Парламентская делегация Беларуси с официальным визитом в Польше 11-14 февраля

Новости Беларуси. Минск и Варшава планируют вывести партнерские отношения на новый уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 февраля начинается официальный визит парламентской делегации Беларуси в Польшу. Ее возглавляет председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

Запланированы встречи с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким. Во время переговоров стороны намерены обсудить торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, взаимодействие в области образования, науки и культуры. Особое внимание – роли парламентского измерения в укреплении белорусско-польских отношений. Также ожидается подписание договора между странами о социальном обеспечении.