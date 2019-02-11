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Парламентская делегация Беларуси с официальным визитом в Польше 11-14 февраля

11 февраля 2019 06:31
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Новости Беларуси. Минск и Варшава планируют вывести партнерские отношения на новый уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентская делегация Беларуси с официальным визитом в Польше 11-14 февраля-1

11 февраля начинается официальный визит парламентской делегации Беларуси в Польшу. Ее возглавляет председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

Запланированы встречи с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким. Во время переговоров стороны намерены обсудить торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, взаимодействие в области образования, науки и культуры. Особое внимание – роли парламентского измерения в укреплении белорусско-польских отношений. Также ожидается подписание договора между странами о социальном обеспечении.

# Беларусь-Польша # Экономика # Фотофакт

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