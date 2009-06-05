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Парламентарии сегодня приняли законопроект об исполнении республиканского бюджета Беларуси за 2008 год

05 июня 2009 13:55
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За прошлый год в бюджет страны поступило 49 триллионов рублей доходов, что на пять и семь десятых процента выше запланированного. Расходы составили 48 триллионов один миллиард рублей. В итоге бюджет оказался в плюсе более чем на девятьсот миллиардов. И это при том, что в прошлом году было отменено 5 видов налоговых платежей. К слову, сегодня Беларусь ведет активный диалог с МВФ о предоставлении второго транша кредита. Его Беларусь планирует получить уже в июле. Пока речь идет о 425 миллионах долларов. Но по словам министра финансов Беларуси, Андрея Харковца, объем финансирования может измениться.
# Экономика

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