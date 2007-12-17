Парламентарии рассмотрят Проект бюджета Беларуси на 2008 год во втором чтении

В первом чтении документ был принят депутатским корпусом на пленарном заседании 13 декабря.

Бюджет в следующем году сохранит свою социальную направленность. Расходы на социально-культурную сферу в проекте предусмотрены в сумме около 30 трлн. руб. или более 60% от всех расходов консолидированного бюджета.

Сегодня же парламентарии обсудят законопроекты "О дорожном движении", В новой редакции уточняется ряд понятий, связанных с участниками дорожного движения. В частности, определены термины "водитель", "автобус", "регулировщик", "дорога", "управление транспортным средством".

В документе регламентирована компетенция госорганов в области организации дорожного движения, усиливается государственное регулирование автотранспортной деятельности. Нормативный акт устанавливает порядок подготовки водителей к получению прав и ужесточает требования к прохождению техосмотра. Также будут рассмотрены поправки в некоторые законы по вопросам уплаты госпошлины.